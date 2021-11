Invités – Faut-il s’inquiéter du retour du Covid ? Avec Rémi Salomon et Catherine Hill

L’épidémie de Covid repart de plus belle en Europe. L’Autriche vient d’annoncer le reconfinement des personnes non-vaccinées et l’ouverture de la vaccination dès 5 ans. Les travailleurs allemands reviennent au télétravail, les Pays-Bas reconfinent partiellement le pays. La Norvège recommande désormais la troisième dose de vaccin à tous ses citoyens tandis que la Lettonie referme ses commerces. La situation s’aggrave partout chez nos voisins, qu’en est-il en France ? Doit-on s’attendre à l’arrivée du cinquième vague particulièrement sévère ? L’hôpital français peut-il l’encaisser ? On en parle avec l’épidémiologiste Catherine Hill et le président de la Commission médicale d’établissement de l’APHP Rémi Salomon.