Invités : Félicien Faury et Camille Bordenet décryptent les jeunes qui votent RN

Pour la première fois de l’histoire politique, le Rassemblement national a conquis le vote des jeunes lors des élections européennes. Un phénomène nouveau qu’analysent nos invités Félicien Faury, sociologue et auteur d’une enquête sur la normalisation de l’extrême-droite et Camille Bordenet, journaliste au Monde et qui consacre une enquête aux jeunes qui ont voté Jordan Bardella.