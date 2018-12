Invités : Felicity Jones et Armie Hammer pour "Une femme d’exception"

Au début des années 60, une femme va bouleverser les codes du monde du droit : Ruth Bader Ginsburg. Etudiante en droit à Harvard – parmi 500 hommes – elle va se heurter au sexisme dans sa vie de tous les jours, mais surtout au regard de la loi. Elle consacrera toute sa vie, et encore aujourd’hui, à défendre la loi et à rétablir l’égalité de genre aux yeux de la justice. Sa vie, la réalisatrice Mimi Leder a décidé d’en faire un film. Felicity Jones y campe le rôle de Ruth Bader Ginsburg, Armie Hammer celui de son époux et soutien, Martin Ginsburgh. Ils sont tous deux sur le plateau de Quotidien pour en parler.