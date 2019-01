Franck Louvrier et Gaspard Gantzer étaient les Monsieurs Communications de Nicolas Sarkozy et de François Hollande à l’Élysée. Aujourd’hui, ils analysent avec d’autant plus d’esprit critique la crise des gilets jaunes et les fautes dans la communication présidentielle. Franck Louvrier et Gaspard Gantzer sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.