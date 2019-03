Invités : François Civil et Joséphine Japy pour "Mon inconnue"

Dans « Mon inconnue », Raphaël est un écrivain reconnu. Il est invité sur les plateaux télé, fait la couverture des magazines et coule des jours heureux avec Olivia, son épouse. Pourtant, un matin, il se réveille dans une vie qui n’est plus du tout celle qu’il connaissait : sa femme n’est plus sa femme, mais celle d’un autre et n’a aucun souvenir de lui. François Civil est Raphaël, Joséphine Japy est Olivia et ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien.