Invités : François Civil, Pio Marmaï, Romain Duris, Vincent Cassel et Eva Green réenfilent le costume des « Trois Mousquetaires »

François Civil, Pio Marmaï, Romain Duris, Vincent Cassel et Eva Green sont les invités de Quotidien jeudi 7 décembre. La bande des « Trois Mousquetaires » sont de retour à l’écran dans « Milady », en salles le 13 décembre prochain, après le carton de de « D’Artagnan ». Eva Green est d’abord invitée à prendre la parole afin de faire le portrait de ses camarades à l’écran. Ils se confient tous ensuite sur leurs ressemblances et leurs différences avec leurs personnages. Si Athos, joué par Vincent Cassel est le plus sombre et associable, Porthos, joué lui par Pio Marmaï, est davantage un bon vivant, exubérant et quelque peu simplet. Aramis, interprété par Romain Duris est davantage reconnu pour son côté intellectuel et rusé. Enfin, Milady, personnage central jouée donc par Eva Green est une vraie femme fatale. Les quatre compères décryptent ensuite le tournage et les scènes quelque peu délicates à tourner. Notamment celle qui met en scène D’Artagnan et Milady dans un combat fantastique, réelle chorégraphie au milieu des flammes. Ils se livrent ensuite sur les secrets des cascades du film et sur leurs réactions lors de la première projection du long-métrage. Puis, ils se livrent sur les codes de la masculinité en 2023 à travers leurs personnages.