Invités : François Damiens et Maleaume Paquin pour "Fourmi"

Dans « Fourmi », Laurent boit trop et place tous ses espoirs dans son fils, Théo, un petit prodige du football. Lorsqu’un recruteur d’Arsenal vient le voir jouer et lui apprend qu’il est trop petit pour être recruté, Théo va monter un gigantesque mensonge : faire croire à son père qu’il a été sélectionné, pour le sortir de sa torpeur, pour lui redonner de l’espoir. François Damiens et Maleaume Paquin nous parlent de « Fourmi » sur le plateau de Quotidien.