Invités : François Ozon et Sophie Marceau pour « Tout s’est bien passé »

Pour la première fois, François Ozon et Sophie Marceau sont réunis sur un projet commun, celui de l’adaptation du livre autobiographique d’Emmanuelle Bernheim. Dans « Tout s’est bien passé », le réalisateur raconte l’histoire d’Emmanuelle, jouée par Sophie Marceau, à qui son père (André Dussolier) victime d’un AVC demande de l’aide pour mourir. Un film dur, mais touchant et parfois drôle sur la fin de vie, un sujet encore rare au cinéma. On en parle avec François Ozon et Sophie Marceau sur le plateau de Quotidien.