Invités : Frédéric Encel et Marianne Babich font le point sur la situation en Ukraine

Frédéric Encel, géopolitologue et expert en relations internationales, et Marianne Babich, expatriée ukrainienne, traductrice et spécialiste de littérature française, font le point sur la situation actuelle en Ukraine. La guerre en Ukraine s’intensifie : Moscou attaquée par des drones, une frappe de missiles qui fait plusieurs morts à Kiev, un sommet européen en Moldavie avec Volodymyr Zelensky. Les Ukrainiens ont-ils tenté d’envahir la Russie ? Dans quel état d’esprit sont les soldats russes et ukrainiens ? Comment les civils ukrainiens vivent-ils en temps de guerre ? Frédéric Encel et Marianne Babich répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.