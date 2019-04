Dans « Le cercle des petits philosophes », le sociologue Frédéric Lenoir échange avec des enfants d’une école du Xe arrondissement de Paris et de Pantin. Preuve qu’il n’y a pas d’âge pour philosopher, pour réfléchir et se poser des questions. Frédéric Lenoir, Waël, Tom, Rose et Binta sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.