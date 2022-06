Invités : Gad Elmaleh et Pierre Coffin font vivre les "Minions 2"

Les Minions sont de retour au cinéma. Le réalisateur français Pierre Coffin est l’homme qui leur a donné vie en créant la franchise. Pour ce second volet des Minions, Gad Elmaleh a accepté d'incarner de nouveau la voix de Gru, le personnage principal. De quoi va parler ce nouveau film qui sort le 6 juillet prochain en France ? Comment Pierre Coffin a-t-il crée les Minions et le personnage de Gru ? Qu’a pensé Gad Elmaleh en découvrant ce personnage ? Comment l’humoriste a-t-il travaillé sa voix pour ce film ? Pourquoi les Français sont-ils forts en animation ? Gad Elmaleh et Pierre Coffin sont, ce jeudi 23 juin, sur le plateau de Quotidien pour répondre à toutes nos questions.