Invités : Georges Malbrunot & David Khalfa décryptent les attaques en Israël

Le grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbrunot, et le co-directeur de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, David Khalfa, sont les invités de Quotidien lundi 9 octobre 2023. Ils reviennent sur l’attaque terroriste d’ampleur perpétrée sur le sol israélien depuis samedi et réagissent sur les propos du porte-parole de l’armée israélienne qui a évoqué « le pire massacre de civils innocents de l’histoire d’Israël ». Les deux spécialistes expliquent qu’il s’agit ici d’un véritable basculement dans le conflit israélo-palestinien, et tentent de comprendre comment les services secrets israéliens, d’ordinaire très rigoureux, ont pu se laisser dépasser ainsi. Ils décryptent également les réactions de l’Etat israélien qui a depuis imposé un « siège complet » à la bande de Gaza et se livrent sur les capacités du Hamas alors que Benyamin Netanyahou a promis d’en finir avec l’organisation terroriste. Ils se livrent enfin au sujet des pays qui soutiennent les attaques du Hamas et tentent d’expliquer pourquoi Israël est de plus en plus dominé par l’extrême-droite.