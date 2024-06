Invités : Gilles Finchelstein et Anne-Charlène Bezzina décryptent la crise de régime

En annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue d’élections législatives anticipées, Emmanuel Macron a bouleversé le paysage politique et mis en danger sa propre majorité. Gilles Finchelstein, secrétaire général de la fondation Jean Jaurès et Anne-Charlène Bezzina, politologue et constitutionnaliste, sont les invités de Quotidien pour décrypter la crise de régime que traverse la France et les enjeux du scrutin.