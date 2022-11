Invités : Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra et Jean-Pascal Zadi, le casting incroyable de “Fumer fait tousser” (partie 3)

Quotidien reçoit ce jeudi 24 novembre le casting fantastique du nouveau film de Quentin Dupieux “Fumer fait tousser”. Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra et Jean-Pascal Zadi sont réunis dans le onzième long-métrage de Quentin Dupieux. Une comédie mariant parfaitement l’horreur à l’absurde. Ce long-métrage signe la troisième collaboration entre Anaïs Demoustier et Quentin Dupieux. On retrouve aussi au sein de ce casting en or Adèle Exarchopoulos, Doria Tillier er Blanche Gardin. Cette fable déjantée retrace l’histoire de cinq justiciers appelés les “Tabac Force” qui sont confrontés à Lézardin, l’empereur du Mal, dont l’objectif est d’anéantir la planète Terre.