Invités : Gilles Marchand et Elodie Polo-Ackermann, réalisateur et productrice de "Gregory" sur Netflix

Ce drame a marqué la France entière. Pour cause l’affaire Gregory est hors norme : trente-cinq ans après la mort du petit garçon, le mystère reste entier. Qui a pu attenter à la vie du fils Villemin ? Quelles querelles familiales se cachent derrière le drame ? Pourquoi les témoins continuent-ils de garder le silence ? Face à toutes ces questions, Netflix a produit une série-documentaire pour retracer l’ensemble de l’enquête judiciaire, ses réussites, mais aussi ses failles et ses erreurs. Le réalisateur Gilles Marchand et la productrice Elodie Polo-Ackermann sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.

