Invités : Gojira revient avec un nouvel album

Depuis quelques mois, on ne parle plus que d’eux, on les réclame, on les adore : Gojira est de retour avec un nouvel album, « Fortitude ». Un album bipolaire, à cheval entre féminité et bestialité, conçu en collaboration avec Andy Wallace, l’homme qui a mixé l’album « Nevermind » de Nirvana. Jo et Mario de Gojira sont sur le plateau de Quotidien.