Invités : "Goliath", le thriller environnemental avec Emmanuelle Bercot, Gilles Lellouche et Pierre Niney

Vous ne verrez pas beaucoup de films comme « Goliath ». Dans son nouveau film Frédéric Tellier (« Sauver ou périr ») propose un long-métrage engagé sur la guerre contre les pesticides. On y retrouve Emmanuelle Bercot dans le rôle d’une militante déterminée à obtenir gain de cause, Gilles Lellouche en avocat incorruptible et Pierre Niney en lobbyiste sans foi ni loi. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien.