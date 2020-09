En savoir plus sur Yann Barthes

Dans « Mesdames », son tout dernier album, Grand Corps Malade donne de la voix aux femmes. Tout au long de l’album, c’est avec elles que le slammeur échange, chante. Louane, Laura Smet, Véronique Sanson, Julie et Camille Berthollet, Camille Lellouche et Suzane ont toutes participé à cet album unique en son genre. Grand Corps Malade et Suzane sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.