Invités : Greta Thunberg, Adélaïde Charlier et Martial Breton, les jeunes qui s’engagent pour le climat

Greta Thunberg est Suédoise et à 16 ans, elle a impressionné le monde entier en livrant un vibrant message pour la sauvegarde de la planète devant le parlement suédois. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des jeunes femmes les plus influentes de la planète. Adelaïde Charlier a 18 ans et vient de Belgique. Elle est la porte-parole de « Youth for climate », un mouvement qui mobilise la jeunesse à travers le monde entier pour lutter contre le réchauffement climatique. Martial Breton a 23 ans, il est étudiant et il est le coordinateur en France de « Youth for climate ». Ils ont tous les trois défilés ensemble ce vendredi 22 février à Paris pour la sauvegarde de la planète. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.