Invités – Guerre en Ukraine, jour 15 : le point avec Antoine Vitkine et Isabelle Lasserre

Au 15ème jour de la guerre en Ukraine, l’armée russe a bombardé une maternité à Marioupol, au sud-est de l’Ukraine. Les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes, organisés en Turquie, se sont soldées par un nouvel échec. Pendant que la Russie continue son offensive sur l’Ukraine, les dirigeants européens se sont réunis ce jeudi à Versailles. Pour débriefer la situation en Ukraine, comprendre les enjeux du sommet européen de Versailles et tenter de comprendre la stratégie de Vladimir Poutine, Yann Barthès reçoit le journaliste, écrivain et réalisateur Antoine Vitkine et la spécialiste des questions de diplomatie, de stratégie et de géopolitique pour « Le Figaro », Isabelle Lasserre.