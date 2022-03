Invités – Guerre en Ukraine, jour 28 : le point avec Benjamin Haddad et Marion Van Renterghem

Guerre en Ukraine, jour 28. Tous les jours, sans relâche, l’armée russe bombarde le pays. Malgré une progression plus longue que prévue, malgré les sanctions internationales, Vladimir Poutine ne veut pas relâcher son emprise militaire sur l’Ukraine. Volodymyr Zelensky multiplie les appels à l’aide auprès de la communauté internationale. Joe Biden sera dès ce mercredi à Bruxelles pour un sommet crucial, son premier déplacement en Europe depuis son élection. Mais rien ne semble arrêter Vladimir Poutine. Pour faire le point sur la situation sur place, Yann Barthès reçoit Marion Van Renterghem, grande spécialiste de l’Europe, biographe d’Angela Merkel, mais aussi lauréate du prix Albert Londres et grand reporter à l’Express ainsi que Benjamin Haddad, chercheur en relations internationales et directeur du centre Europe du think tank « Atlantic Council ».