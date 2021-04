Invités : Guillaume Rozier, fondateur de Covid Tracker et Mathias Wargon, chef des urgences à Saint-Denis

La semaine dernière, la France a franchi le seuil des 100 000 morts dues au Covid. Depuis deux semaines, la France entière est de nouveau confinée. Pour une partie du pays, le couvre-feu est en place depuis près de six mois. La campagne de vaccination se poursuit, mais rien qu’aujourd’hui 4,5 millions de Français ont reçu leurs deux injections et peuvent officiellement être déclarés « vaccinés » contre le coronavirus. Mathias Wargon est médecin-urgentiste, chef du service des urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Guillaume Rozier est le créateur de Covid Tracker, un outil d’analyse des chiffres de l’épidémie désormais utilisé par tous. Il a récemment créé « Vite ma Dose », un système qui permet en quelques clics de trouver un rendez-vous pour se faire vacciner. Sur le plateau de Quotidien, on analyse avec Mathias Wargon et Guillaume Rozier l’état de l’épidémie en France, la vaccination, mais aussi le quotidien des personnels soignants dans les hôpitaux.