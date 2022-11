Invités : Guy Savoy et François-Régis Gaudry, pour l’amour de la gastronomie (Partie 2)

Guy Savoy, chef cuisinier, incarne le Paris gastronomique. Cette année, pour la cinquième fois consécutive, son restaurant, situé Quai de Conti à Paris, a été élu meilleure table du monde. Il publie « Le Geste et la manière », où il déclare son amour à son métier. François-Régis Gaudry, lui, est journaliste gastronomique. Ses deux livres sur la France et l’Italie ont fait un carton. Cette fois, il revient avec un livre sur la gastronomie parisienne. Pourquoi le restaurant est-il un théâtre ? Comment s’adapter aux métiers de la gastronomie ? Pourquoi parle-t-on d’un retour au bouillon parisien ? Quel est, selon eux, le plat typique de la capitale ? Le chef Guy Savoy et le journaliste François-Régis Gaudry y répondent, ce soir, sur le plateau de Quotidien.