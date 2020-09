En savoir plus sur Yann Barthes

Cette année, la radio s’est trouvé un nouveau duo : Stéphane Bern et Matthieu Noël co-animent « Historiquement vôtre » sur Europe 1. Tous les après-midi, ils racontent l’Histoire de France, l’Histoire du monde et de ses personnalités. Stéphane Bern et Matthieu Noël sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.