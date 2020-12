En savoir plus sur Yann Barthes

Ils étaient fait pour chanter ensemble et c’est enfin chose faite : Indochine et Chris sont réunis pour la version 2020 du morceau culte « Troisième sexe ». Vingt-cinq ans après sa sortie, le titre n’a jamais été plus actuel, jamais plus nécessaire. Indochine et Chris sont sur le plateau de Quotidien.