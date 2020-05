En savoir plus sur Yann Barthes

Joyeux anniversaire Indochine ! Depuis (bientôt) 40 ans, Nicola Sirkis et ses musiciens font bouger les Français. En 2021, ils fêteront cet anniversaire historique, mais c’est aujourd’hui qu’ils démarrent les festivités. On aurait dû les recevoir dans un studio plein à craquer, mais, coronavirus oblige, c’est en petit comité qu’on accueille Nicolas Sirkis et Indochine sur le plateau de Quotidien.