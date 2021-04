Invités : Inès Reg et Kevin Debonne, "Je te veux, moi non plus"

Il y a deux ans, Inès Reg et Kevin Debonne ont mis des paillettes dans nos vies. Cette année, ils continuent de briller, mais sur Amazon Prime cette fois. Ensemble et en pleine pandémie, Inès et Kevin ont tourné leur premier film, « Je te veux, moi non plus », une comédie hilarante sur leur histoire, à peine romancée. Inès Reg et Kevin Debonne sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.