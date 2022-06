Invités : Isabelle Adjani et François Ozon, une rencontre tant attendue

Pour la première fois, Isabelle Adjani et François Ozon sont réunis au cinéma. Sous la direction du réalisateur, l’actrice interprète Sidonie, une immense star de cinéma – un rôle de composition – qui joue les entremetteuses entre Peter Von Kant, réalisateur de génie interprété par Denis Ménochet, et Amir (Khalil Ben Gharbia). « Peter Von Kant » est un film hommage à Rainer Werner Fassbinder, un immense metteur en scène de cinéma et de théâtre allemand que le grand public connaît (trop) peu. C’est aussi une comédie dramatique, un film dit « tragi-comique », dans lequel on retrouve le huis-clos cher à François Ozon. Un film qui nous parle de rapports de domination, d’emprise et de soumission dans la création. Pour nous en parler, Isabelle Adjani et François Ozon sont sur le plateau de Quotidien.