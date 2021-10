Invités : Jacques Audiard, Makita Samba et Lucie Zhang pour "Les Olympiades"

Jacques Audiard est l’un des cinéastes les plus prestigieux du monde. Chacun de ses films est un événement et « Les Olympiades », le dernier en date, ne fera pas exception. Dans un long-métrage en noir et blanc, le réalisateur y dépeint un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui à travers le récit de deux filles et un garçon, parfois amis, parfois amants, parfois les deux. Jacques Audiard et ses acteurs Makita Samba et Lucie Zhang sont sur le plateau de Quotidien.