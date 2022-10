Invités : Jean Dujardin et Cédric Jimenez racontent la traque des terroristes du 13 novembre

Un an après « Bac Nord », Cédric Jimenez revient avec « Novembre », un film dur, mais important et intense sur la traque des cerveaux des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. « Novembre », c’est l’histoire d’une course contre la montre, d’une traque historique, vue par ceux qui l’ont vécue : les flics de Paris. Pour en parler, Yann Barthès reçoit le réalisateur Cédric Jimenez et son acteur principal, Jean Dujardin.