Simone Veil était et reste une icône de la République, une femme de conviction, d’honneur et de combat. Deux ans après sa disparition, David Teboul publie « L’aube à Birkenau », un émouvant ouvrage qui lui est consacré. Les fils de Simon Veil, Jean et Pierre-François, sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.

