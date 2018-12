Invités : Jean-François Richet et Vincent Cassel, pour "L’Empereur de Paris"

Il a réalisé « L’instinct de mort », « L’Ennemi public n°1 » et « Un moment d’égarement » et, à chaque fois, Jean-François Richet a choisi Vincent Cassel pour interpréter le premier rôle. Avec « L’empereur de Paris », Jean-François Richet fait revivre à l’écran l’histoire et la vie d’Eugène-François Vidocq, petit voleur de la capitale devenu policier, puis détective. Forcément, c’est Vincent Cassel qui incarne le rôle de ce malfrat devenu figure de l’Histoire française. Il est sur le plateau de Quotidien, en compagnie du réalisateur Jean-François Richet.