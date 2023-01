Invités : Jean-Pascal Zadi, Éric Judor et Fadily Camara sont "En place"

Avec « En place », Jean-Pascal Zadi, Éric Judor et Fadily Camara nous emmènent dans un futur qu’on espère pas si lointain. Le premier tour de l’élection présidentielle est terminé : au second tour s’affronteront un candidat noir et une candidate. Jean-Pascal Zadi, Éric Judor et Fadily Camara sont sur le plateau de Quotidien.