Invités : Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig jouent "Les Cadors"

Pour la première fois, Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig sont réunis au cinéma. Dans « Les Cadors », le dernier film de Julien Guetta, ils interprètent deux frères Antoine et Christian, aux vies diamétralement opposées. Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.