Invités : Jean Robert-Charrier et Noémie Lvovsky pour "Avant la retraite"

Le secteur du spectacle vivant est l’un des plus touché par la crise du coronavirus. Depuis des mois, les salles sont désespérément vides et le protocole sanitaire imposé par le gouvernement complique le retour des spectateurs au théâtre. Noémie Lvovsky et Jean Robert-Charrier nagent à contre-courant en proposant une nouvelle pièce ambitieuse, « Avant la retraite », bientôt sur les planches. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien.