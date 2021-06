Invités : Jeff Panacloc et Jean-Marc de retour sur scène et ils ne sont pas seuls !

Jeff Panacloc est de retour sur scène dès le 30 septembre 2021 avec un nouveau spectacle et il ne sera pas vraiment tout seul. Le désormais culte Jean-Marc et le non moins célèbre Jacky accueillent plein de petits nouveaux pour l’occasion : Jean-Louche, Christian, Michel et Bernard. Jeff Panacloc (et Jean-Marc) nous en parlent sur le plateau de Quotidien.