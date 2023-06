Invités : Jennifer Lawrence et Andrew Barth Feldman présentent la comédie déjantée de l’été, “Le Challenge”

Jennifer Lawrence, actrice oscarisée pour “Happiness Therapy” en 2012, est révélée au grand public grâce à la saga “X-Men” et “Hunger Games” dans laquelle elle interprète le rôle-titre de Katniss Everdeen. Alors qu’elle avait pris une pause dans sa carrière pour se consacrer à son engagement contre la corruption et pour la démocratie aux Etats-Unis, elle revient avec la comédie déjantée “Le Challenge” de Gene Stupnitsky, en salles le 21 juin. Elle partage l’affiche avec Andrew Barth Feldman, jeune acteur de 21 ans, dont c’est le premier rôle important au cinéma. Jennifer Lawrence interprète Maddie, une femme désespérée, sur le point de perdre sa maison d’enfance. Elle accepte de sortir avec le fils introverti et maladroit de 19 ans d’un couple riche avant qu’il ne parte pour l’université. Jennifer Lawrence et Andrew Barth Feldman répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.