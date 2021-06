Invités - Jérémie Fontanieu et David Benoît : objectif 100% de réussite au bac avec le projet "Réconciliations"

Avec leur projet « Réconciliations », Jérémie Fontanieu et David Benoît visent l’objectif « 100% de réussite au bac ». Ce projet, créé il y a trois ans, a déjà fait ses preuves. Leur méthode : réconcilier les élèves avec les adultes, les réconcilier avec l’école, avec le travail et avec eux-mêmes. Mais aussi réconcilier les profs avec les parents, les parents avec l’école et les profs entre eux. Bref, derrière ces « Réconciliations », il y a la conviction qu’on travaille mieux ensemble que chacun de son côté. Jérémie Fontanieu, David Benoît et leurs 25 élèves du lycée Eugène Delacroix à Drancy, en Seine-Saint-Denis, sont sur le plateau de Quotidien.