Pour la première fois, Paris va accueillir le premier festival de l’humour africain : le CFA, pour Comédie Festival Africain. Ça se déroulera à la Comédie de Paris et à la Cigale du 16 au 27 avril prochain, avec des dizaines d’humoristes. Jérémy Ferrari et Mamane en sont les organisateurs et les maîtres de cérémonie, ils nous en parlent sur le plateau de Quotidien.