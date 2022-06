Invités : Jérôme Commandeur, Pascale Arbillot, Laetitia Dosch et Gérard Darmon pour la comédie « Irréductible » (Partie 1)

« Irréductible », le nouveau film de Jérôme Commandeur sort au cinéma le 29 juin prochain. Une adaptation de la comédie italienne « Quo vado ? » qui a réuni pas moins de neuf millions de spectateurs dans le pays. À l’affiche de celle française : Laetitia Dosch, Pascale Arbillot et Gérard Darmon. Quel est l’objectif de Jérôme Commandeur avec ce film ? Quelle question aurait-il aimé qu’on lui pose ? Cette comédie est-elle une récréation pour Leatitia Dosch qui est plus habituée aux films dramatiques ? Quel est le rôle joué par Gérard Darmon dans « Irréductible » ? Le réalisateur et les acteurs y répondent, ce vendredi 24 juin, sur le plateau de Quotidien.