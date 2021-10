Invités : Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely dressent le portrait de "La France sous nos yeux"

Pour comprendre la France d’aujourd’hui, son économie, ses paysages, ses nouveaux modes de vie, mais aussi ses chansons, ses célébrités ou ses intellos, il faut absolument lire « La France sous nos yeux » de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely. Jérôme Fourquet est analyste politique, directeur du département Opinion à l’IFOP. Jean-Laurent Cassely est journaliste, essayiste et spécialistes des modes de vie et des nouveaux mouvements. Ensemble, ils nous parlent de « La France sous nos yeux ».