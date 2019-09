Après Gladiator, après Her, après La nuit nous appartient, après un prix d’interprétation à Cannes, Joaquin Phoenix revient plus grand que jamais dans un film événement, « Joker ». Incroyable dans le rôle du méchant le plus psychédélique de l’univers Batman, l’acteur a déjà remporté tous les suffrages. Joaquin Phoenix est sur le plateau de Quotidien en compagnie de l’homme derrière le film, le réalisateur Todd Phillips.