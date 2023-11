Invités : Jogga, Wilsko & 7ia affolent TikTok avec « Skeu Skeu »

Les phénomènes du moment, Jogga, Wilsko, et 7ia, sont les invités de Quotidien, mardi 21 novembre. Les trois amis âgés de 18 à 20 ans, et originaires du Val de Marne, sont à l’origine d’une des tendances actuelles sur TikTok, le « Skeu Skeu ». Ils se penchent sur la genèse de ce titre diffusé en boucle sur les réseaux sociaux. C’est surtout lorsque 7ia fait un mouvement avec ses jambes dans une vidéo que le succès devient immédiat avec 100 000 vues en seulement une nuit. Ils décryptent le sens de cette expression devenue virale, ainsi que certains mots entendus dans le morceau, comme « Shayo ». Plus globalement, les trois jeunes se livrent sur les risques de TikTok, et la possibilité de devenir dans un sens prisonnier d’un algorithme. Puis, ils se penchent sur les gains engendrés via leur succès commun et sur leurs rêves.