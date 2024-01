Invités : Jonathan Cohen et Denis Podalydès au cœur d’un film raté dans « Making of »

Jonathan Cohen et Denis Podalydès sont les invités de Quotidien lundi 8 janvier pour la rentrée de l’émission. L’un des acteurs français phares de ces dernières années, et le sociétaire de la Comédie-Française, également acteur, metteur en scène ou encore scénariste sont à l’affiche du film « Making of » de Cédric Kahn en salles mercredi 10 janvier. Un long-métrage qui dépeint l’histoire d’un tournage de cinéma catastrophique. Entre magouilles de producteur, techniciens à cran, et acteurs incontrôlables, Denis Podalydès enfile le rôle de réalisateur qui ne veut rien lâcher, tandis que Jonathan Cohen incarne une célébrité qui joue particulièrement mal dans « L’ouvrier », un film de gauche financé par le système capitaliste. L’acteur du « Flambeau » tente d’expliquer comment bien interpréter un acteur qui joue mal. Puis les deux invités tentent de dépeindre à leur façon le portrait d’une star de cinéma, avant de s’exprimer sur ce qui est le plus gênant ou compliqué à vivre sur un tournage, notamment.