Invités : Jonathan Cohen et Vincent Macaigne célèbrent la politique du "En même temps"

À 5 jours du premier tour de l’élection présidentielle, il est plus que temps de parler politique. Mais pas n’importe laquelle. Celle de Jonathan Cohen et de Vincent Macaigne. Dans « En même temps », les deux acteurs campent des hommes politiques en complète opposition, l’un de gauche, l’autre de droite qui se retrouvent collés – littéralement – ensemble par un groupe de féministes en colère. « En même temps » c’est à la fois une comédie barrée, une histoire loufoque, beaucoup d’humour et, en même temps, un peu de réflexion sur notre façon, à nous, à tous, de nous entendre les uns avec les autres. Jonathan Cohen et Vincent Macaigne sont sur le plateau de Quotidien.