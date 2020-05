Invités : Juan Arbelaez et Laury Thilleman, nous ont régalé avec leurs recette

En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant tout le confinement, on les a suivis, ici sur le plateau de Quotidien et sur leur compte Instagram. Juan Arbelaez nous a régalé chaque jour confiné avec des recettes idéales à faire (et à manger) chez soi pendant la quarantaine, pendant que Laury Thilleman s’assurait qu’on gardait la forme avec ses challenges sportifs. De retour à Paris pour rouvrir leurs restaurants, on n’a pas résisté à l’envie de les inviter. Laury Thilleman et Juan Arbelaez sont sur le plateau de Quotidien.