Invités : Jules Naudet, réalisateur de "Fluctuat Nec Mergitur" et David Fritz Goeppinger, rescapé du Bataclan

Jules et Gédéon Naudet sont frères et réalisateurs. En 2018, ils réalisent « Fluctuat Nec Mergitur », un long documentaire sur les attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Pour la première fois, ils donnent la parole aux victimes des attaques, aux rescapés, aux proches, pour retracer le fil d’une soirée qui aura tout bouleversé. David Fritz Goeppinger est photographe. Né au Chili, il est Français depuis trois ans. Le 13 novembre 2015, il était au Bataclan pour assister au concert des Eagles of Death Metal. Cinq ans après les attaques, Jules Naudet et David Fritz Goeppinger sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.