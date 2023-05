Invités : Julia Faure et Pascal Demurger à la tête de l’organisation “Impact France”

Julia Faure est à la tête d’une marque de vêtements éco-responsable et respectueuse des droits sociaux des personnes. Après des études en agronomie, elle a travaillé chez Amazon puis dans un réseau de producteurs locaux, avant de lancer sa marque Loom. Diplômé de l’ENA, ancien fonctionnaire au ministère de l’Economie et des Finances, Pascal Demurger entre à MAIF-Assurances en 2002 et en devient directeur général en 2009. Il est à l’origine de nombreuses réflexions sur le modèle économique et entrepreneurial actuel notamment en matière de management, sur le rôle politique de l’entreprise et sur une économie plus durable. Ils ont tous deux pris la tête de l’organisation patronale issue de l’économie sociale et solidaire, “Impact France”, ce mercredi 24 mai. Qu’est-ce qu’une entreprise à “impact positif” ? Est-il possible de produire de manière vertueuse ? Que pensent-ils de la taxe sur les superprofits ? Julia Faure et Pascal Demurger répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.