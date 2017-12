Invités : Julia Piaton & Baptiste Leacaplain, pour « La monnaie de leur pièce »

La famille, ça n’a pas de prix ! A la mort de leur riche tante Bertille, la branche fauchée de la famille espérait bien profiter de l’héritage. Mais Bertille n’aimait pas trop ses neveux et a filé tout l’argent à Héloïse cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. Après « les invités de mon père » en 2009, voici le pitch de la nouvelle comédie d’Anne Le Ny « la monnaie de leur pièce » en salle en janvier prochain. Julia Piaton et Baptiste Lecaplain sont dans Quotidien ce soir – Extrait Quotidien du 21 décembre 2017