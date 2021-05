Invités : Julie de Bona et Kim Higelin pour "Plan B"

C’est la nouvelle série événement de TF1 : « Plan B » démarre ce lundi. Portée par Julie de Bona (Le Bazar de la Charité) et Kim Higelin (Skam), elle raconte le parcours d’une mère dévastée par le suicide de sa fille. Pour changer le cours de l’Histoire, elle va faire appel à une entreprise privée afin de remonter le temps et d’empêcher l’irréparable de se produire. Julie de Bona et Kim Higelin sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.